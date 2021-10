Salvatore Buzzi apre un pub | pronti da servire il panino ' Mondo di mezzo' | la carne di ' manzo criminale' e l' hot dog ' Er Teribbile'

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) ' In questo locale pagano tutti: amici, parenti e conoscenti, i pubblici ministeri pagano doppio e i giudici triplo. Hanno diritto allo sconto gli ex soci e i dipendenti del gruppo 29 giugno '. Le ...

si prepara all'inaugurazione del suo pub (quattro vetrine a pochi passi da Ikea) preso in gestione dopo le accuse, le condanne, il carcere e i titoli in prima pagina. Nel menù ...'Aprirò un pub' aveva detto solo pochi giorni fa. AdnKronos dà notizia che a Roma apre domani il's Burger con un menù speciale, tra panini Gomorra, Suburra, Samurai, Mondo di Mezzo e Agro Pontino o l'hot dog Er Terribile. 'In ...Salvatore Buzzi si dà alla ristorazione. L'imprenditore-imputato di Mafia Capitale ( Buzzi ha annunciato ricorso in Cassazione dopo la riderterminazione della pena ..."In questo locale pagano tutti: amici, parenti e conoscenti, i pubblici ministeri pagano doppio e i giudici triplo. Hanno diritto allo sconto gli ex soci e i dipendenti del gruppo 29 giugno". Le preme ...