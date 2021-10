Salerno | Finanza in azione | in esecuzione provvedimento cautelare patrimoniale

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale disono impegnati nell’di undi ingente valore, emesso ai sensi del Codice Antimafia. I particolari dell’opersaranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo, alle ore 10.30, presso la sede del Comando Provinciale, in via Duomo 21, alla presenza del Procuratore Capo della Repubblica, dott. Giuseppe Borrelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Finanza

