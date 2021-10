Salernitana | ripresi i lavori per l' adeguamento dell' Arechi

Leggi su footdata

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lanon disputerà amichevoli in questo periodo di sosta senza Serie A. In questo momento all’è in corso la trasemina e al suo interno sono ancheper la realizzazione del nuovo tunnel che dovrebbe essere pronto per il 23 ottobre, in occasionea sfida casalinga contro l’Empoli. Il 31 ottobre invece, è la data designata per la messa a punto dei nuovi tornelli che produrranno come conseguenza anche un aumentoa capienza. Nell’ultimo incontro col Genoa erano poco più di 10.000 i tifosi presenti nell’impianto: laattualmente è ottava nel ranking di Serie A per media presenze sugli spalti.