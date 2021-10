Salernitana, in caso di cessione può riaprirsi il canale Lazio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Continua a non trovare una soluzione definitiva la situazione societaria della Salernitana: la squadra campana è ancora lontana dalla cessione e nella giornata di ieri è arrivato il comunicato dei trustee a comunicare come fossero state rispedite al mittente tutte le offerte di acquisto pervenute al 30 settembre. Troppo bassa la cifra offerta rispetto al valore minimo del club campano, si legge. Tutto rimandato al 15 novembre quindi, a un mese e mezzo dal termine ultimo per la vendita, imposto dalla FIGC. E in caso di raggiunto accordo entro la data sopra menzionata potrebbe riaprirsi una porta che fino ad ora era rimasta chiusa: la Federazione aveva vietato alla Salernitana di intrattenere rapporti con la Lazio a causa della comune (passata) proprietà Lotito. Di conseguenza molti ... Leggi su footdata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Continua a non trovare una soluzione definitiva la situazione societaria della: la squadra campana è ancora lontana dallae nella giornata di ieri è arrivato il comunicato dei trustee a comunicare come fossero state rispedite al mittente tutte le offerte di acquisto pervenute al 30 settembre. Troppo bassa la cifra offerta rispetto al valore minimo del club campano, si legge. Tutto rimandato al 15 novembre quindi, a un mese e mezzo dal termine ultimo per la vendita, imposto dalla FIGC. E indi raggiunto accordo entro la data sopra menzionata potrebbeuna porta che fino ad ora era rimasta chiusa: la Federazione aveva vietato alladi intrattenere rapporti con laa causa della comune (passata) proprietà Lotito. Di conseguenza molti ...

Advertising

CinqueNews : #salernitana - in caso di cessione può riaprirsi il canale #Lazio #Lotito - TuttoSalerno : Salernitana, nuovi affari con la Lazio in vista per gennaio in caso di cambio di proprietà - infoitsport : Salernitana, nuovi affari con la Lazio in vista per gennaio in caso di cambio di proprietà - infoitsport : Salernitana, dalla Lazio tre calciatori a gennaio in caso di cambio di proprietà - CalcioNapoli24 : -