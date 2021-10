Salernitana, fissato il nuovo termine per le offerte d'acquisto: slitta tutto al 15 novembre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il nuovo termine delle offerte per la cessione della Salernitana è stato fissato al 15 novembre. I trustee hanno infatti concesso una proroga dopo che quello del 30 settembre non aveva portato ai risultati sperati: “alcune offerte non possono essere attualmente ritenute valide, congrue e vincolanti per il trust” questo è quanto è stato chiarito con una nota dai rappresentanti di Widar Trust e Melior Trust. Si evidenzia quindi che tutti gli imprenditori interessati non hanno proposto quanto richiesto dai disponenti, previa perizia di un esperto avallata dalla stessa Federazione. Le regole in ogni caso parlano chiaro: c’è tempo fino al 31 dicembre per cedere la società e consegnarla ad un nuovo presidente. In queste ore sulla vicenda si sono susseguite ... Leggi su footdata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildelleper la cessione dellaè statoal 15. I trustee hanno infatti concesso una proroga dopo che quello del 30 settembre non aveva portato ai risultati sperati: “alcunenon possono essere attualmente ritenute valide, congrue e vincolanti per il trust” questo è quanto è stato chiarito con una nota dai rappresentanti di Widar Trust e Melior Trust. Si evidenzia quindi che tutti gli imprenditori interessati non hanno proposto quanto richiesto dai disponenti, previa perizia di un esperto avallata dalla stessa Federazione. Le regole in ogni caso parlano chiaro: c’è tempo fino al 31 dicembre per cedere la società e consegnarla ad unpresidente. In queste ore sulla vicenda si sono susseguite ...

