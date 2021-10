Sabrina Ghio aggiorna sulle sue condizioni di salute | esito esami | “La terapia mi ha causato problemi…” FOTO

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) In queste oreha deciso di chiacchierare un po’ con i suoi fan e ne ha approfittato perre tuttisuedi. Durante l’estate appena trascorsa la dama ha annunciato di aver scoperto l’esistenza di un tumore. Per fortuna, però, il tutto è stato preso in tempo, sta di fatto L'articolo proviene da KontroKultura.

Durante il periodo estivoha scoperto di avere un tumore e a distanza di mesi l'ex tronista svela come sta e come procedono le cure Sono in tanti a chiedersi come staoggi dopo aver annunciato la ...è tornata a parlare del suo stato di salute sul suo Instagram. L'ex tronista ha detto che la terapia le sta provocando qualche problema. Pernon è un momento molto facile. L'...Come sta Sabrina Ghio? Per l’ex tronista di Uomini e Donne il peggio è passato e si appresta, nonostante i suoi problemi, al matrimonio.Sabrina Ghio ha spiegato che dopo l’intervento per rimuovere il tumore al seno e le pesanti cure, si sente mentalmente fragile.