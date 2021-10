Ruggero Tita alla ‘Barcolana’ di Trieste: “Momento d’oro per la vela italiana” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La coppia d’oro della vela italiana a Tokyo, Ruggero Tita e Caterina Banti, ospiti d’onore alla ‘Barcolana’ edizione numero 53, in programma nel fine settimana a Trieste. “Ma non parteciperò come atleta –dice all’Adnkronos Tita, il timoniere del Nacra volato sul podio più alto alle scorse Olimpiadi, traguardo che mancava alla vela italiana– e non sarò in regata: sarò lì per fare del bene al mondo della vela. Penso che in questo periodo la vela italiana stia andando fortissimo: quest’anno ha cominciato Luna Rossa a marzo scorso, abbiamo continuato noi vincendo l’oro olimpico che ci mancava da troppo tempo. Senza dimenticare la ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La coppiadellaa Tokyo,e Caterina Banti, ospiti d’onoreedizione numero 53, in programma nel fine settimana a. “Ma non parteciperò come atleta –dice all’Adnkronos, il timoniere del Nacra volato sul podio più alto alle scorse Olimpiadi, traguardo che mancava– e non sarò in regata: sarò lì per fare del bene al mondo della. Penso che in questo periodo lastia andando fortissimo: quest’anno ha cominciato Luna Rossa a marzo scorso, abbiamo continuato noi vincendo l’oro olimpico che ci mancava da troppo tempo. Senza dimenticare la ...

