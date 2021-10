Rottura Vlahovic | la Juve alla finestra

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Èfra Dusane la Fiorentina. Come riporta Tuttosport «lo annuncia in modo piuttosto clamoroso il presidente della Viola, Rocco Commisso, con un duro comunicato nel quale rende conto ai tifosi dell’ultimo rifiuto del bomberproposta di rinnovo. E con un «prendiamo atto della volontà del giocatore e del suo entourage» sembra chiudere a qualsiasi ulteriore trattativa e, seppure in modo indiretto, mettere il giocatore sul mercato. Dove forse volevano arrivare il giocatore o il suo entourage. Adesso la loro posizione è senza dubbio rinforzata. Severrà ceduto dFiorentina – e a questo punto è molto probabile, anzi quasi certo – la sua volontà peserà in modo determinante, perché con il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023, si può permettere di aspettare e ...

L'edizione odierna di Tuttosport , focalizza sulla situazione attuale di, che dopo aver rifiutato il rinnovo con la Fiorentina è in cerca di un'altra meta: 'Èfra Dusan...Ma Commisso non intende fare sconti a nessuno e per strappare il centravanti alla Fiorentina serviranno palate d'oro L'annuncio di Commisso riguardo al mancato rinnovo dinon è stato proprio ...E’ rottura tra Vlahovic e la Fiorentina: il club viola pensa a Belotti per sostituire il centravanti serbo, nel mirino della Juve Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina nelle prossime sessioni ...Tancredi Palmeri nel suo intervento in radio ha parlato anche della situazione relativa al mancato rinnovo di Vlahovic: 'Non ci sono margini'.