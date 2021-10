Rosa Perrotta racconta su Instagram speranze e timori per la gravidanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ... si rivolge ai follower per qualche consiglio: 'Consigli su come affrontare un secondo cesareo? Cosa mi aspetta? Vi leggo tutte.' La paura di un altro parto cesareo è stata confermata anche da altre ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ... si rivolge ai follower per qualche consiglio: 'Consigli su come affrontare un secondo cesareo? Cosa mi aspetta? Vi leggo tutte.' La paura di un altro parto cesareo è stata confermata anche da altre ...

Advertising

zazoomblog : Uomini e donne Rosa Perrotta mostra il pancione: «Per i dolori vorrei correre in ospedale» - #Uomini #donne… - zazoomblog : All’ottavo mese di gravidanza Rosa Perrotta parla del parto e dei chili presi - #All’ottavo #gravidanza #Perrotta - Livsxtini : Comunque la gravidanza di Paola Turani sta battendo il record di Rosa Perrotta per la gravidanza infinita - michiamanoansia : Dodo come il figlio di rosa Perrotta #LoveIsInTheAir - adtoomuch : Voi che dite che la gravidanza di #taolapurani è lunga, forse non avete vissuto la prima gravidanza di Rosa Perrotta -