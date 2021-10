Romania, è caduto il governo di centrodestra di Florin Citu: aperte le consultazioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo soli nove mesi, è caduto di nuovo il governo di Bucarest. Martedì il Parlamento romeno ha sfiduciato con 281 voti – ben più dei 234 necessari – l’esecutivo europeista e di centrodestra di Florin Citu. A condannarlo la gestione discutibile dell’emergenza Covid-19. Ora il presidente Klaus Iohannis dovrà dare l’incarico a un nuovo primo ministro. In caso la nomina fosse rifiutata per più di due volte dalle Camere, secondo la costituzione, la Romania dovrà indire elezioni anticipate. Citu, 49 anni, aveva assunto la guida del paese, dopo il flop alle ultime elezioni – del 6 dicembre 2020 – e le dimissioni di Ludovic Orban. A sostenerlo una coalizione di forze europeiste, che comprendeva il suo Partitito nazionale liberale, l’Usr Plus (Uniunea Salva?i România) e l’Udmr, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo soli nove mesi, èdi nuovo ildi Bucarest. Martedì il Parlamento romeno ha sfiduciato con 281 voti – ben più dei 234 necessari – l’esecutivo europeista e didi. A condannarlo la gestione discutibile dell’emergenza Covid-19. Ora il presidente Klaus Iohannis dovrà dare l’incarico a un nuovo primo ministro. In caso la nomina fosse rifiutata per più di due volte dalle Camere, secondo la costituzione, ladovrà indire elezioni anticipate., 49 anni, aveva assunto la guida del paese, dopo il flop alle ultime elezioni – del 6 dicembre 2020 – e le dimissioni di Ludovic Orban. A sostenerlo una coalizione di forze europeiste, che comprendeva il suo Partitito nazionale liberale, l’Usr Plus (Uniunea Salva?i România) e l’Udmr, ...

Advertising

ilpost : In Romania è caduto il governo di centrodestra di Florin Citu - happyproudhuman : RT @happyproudhuman: In Romania è caduto il governo di centrodestra di Florin Citu - happyproudpuppy : RT @happyproudpuppy: In Romania è caduto il governo di centrodestra di Florin Citu - albemio : RT @ilpost: In Romania è caduto il governo di centrodestra di Florin Citu - periodicodaily : RT @DaNotizie: Romania: caduto il governo di centrodestra di Florin Citu - Notizie Da Est #romania #citu #governo @Billa42_ -