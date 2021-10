Roma, ufficiale l’addio di Fienga: il nuovo CEO sarà Pietro Berardi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ ufficialmente volta al termine l’esperienza di Guido Fienga alla Roma. L’uomo è stato infatti sollevato dal ruolo di CEO, che svolgeva dal 2019, quando vi fu nominato dalla proprietà Pallotta. Le due parti hanno trovato l’accordo per una rescissione consensuale con buonuscita di 1,5 milioni. Fienga manterrà comunque la carica di consulente esterno di NEEP. Al suo posto Pietro Berardi, nominato “Corporate CEO” e Direttore Generale della Società. Berardi può vantare un curriculum di tutto rispetto ed è reduce da un’esperienza alla Pirelli. QUI il comunicato integrale della Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ ufficialmente volta al termine l’esperienza di Guidoalla. L’uomo è stato infatti sollevato dal ruolo di CEO, che svolgeva dal 2019, quando vi fu nominato dalla proprietà Pallotta. Le due parti hanno trovato l’accordo per una rescissione consensuale con buonuscita di 1,5 milioni.manterrà comunque la carica di consulente esterno di NEEP. Al suo posto, nominato “Corporate CEO” e Direttore Generale della Società.può vantare un curriculum di tutto rispetto ed è reduce da un’esperienza alla Pirelli. QUI il comunicato integrale della. SportFace.

