Roma, turista rischia di morire per un gelato: ecco cosa è successo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tragedia sfiorata qualche giorno fa a Roma: una turista di 22 anni ha rischiato la vita in seguito a uno shock anafilattico manifestatosi dopo aver mangiato un gelato. Peter Macdiarmid/Getty Imagesrischiare di morire a causa di un gelato. È quanto accaduto lo scorso 28 settembre a una giovane turista americana in vacanza a Roma, colpita da uno shock anafilattico. La ragazza, Annika Larson, di 22 anni, aveva appena preso in una gelateria a Monti un cono al gusto cioccolato e limone, quando poco dopo averlo mangiato ha iniziato ad avere gonfiore al volto. Nel giro di qualche minuto le condizioni della turista si sono aggravate, portandola ad avere serie difficoltà respiratorie. Fortunatamente aveva con ...

