Roma | Tiago Pinto punta un obiettivo sfumato in estate!

Secondo quanto riportato da Sky Sport ed in particolare da Gianluca Di Marzio alla trasmissione 23, la Roma sarebbe al lavoro per chiudere un colpo a paramtro zero che è sfumato nei mesi scorsi. La Roma sta provando a chiudere l'acquisto di Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbach. Il club giallorosso sta cercando di raggiungere un accordo con il calciatore già in queste ore, per poi capire con la società tedesca se ci sia la possibilità (ed eventualmente attraverso che formula) di arrivare a Zakaria già nel mercato di gennaio. Operazione che ha già ricevuto il parere favorevole da parte di Mourinho, alla ricerca di un centrocampista tecnico e di buona forza fisica già dalla scorsa estate.

