Roma. Picchia l’anziana madre invalida, distrugge i mobili e le ruba il telefono: arrestato figlio violento (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Stava vivendo un incubo da tempo, ma non riusciva a mettere la parola fine a quelle vessazioni e quelle violenze, tormentata da anni dal figlio. Costretta a esaudire tutte le sue richieste continue di soldi per paura di reazioni violente perché ai rifiuti e alle opposizioni corrispondevano le botte. Un incubo vissuto da un’anziana mamma invalida, che con tanto amore ha messo al mondo il figlio e che come “ringraziamento” non riceveva altro che insulti, minacce e botte. Un incubo al quale, finalmente, i Carabinieri l’altra sera hanno messo fine perché hanno arrestato l’uomo, un 38enne Romano disoccupato e con precedenti penali. Picchia l’anziana madre invalida da anni: l’incubo vissuto dalla donna I Carabinieri della Stazione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Stava vivendo un incubo da tempo, ma non riusciva a mettere la parola fine a quelle vessazioni e quelle violenze, tormentata da anni dal. Costretta a esaudire tutte le sue richieste continue di soldi per paura di reazioni violente perché ai rifiuti e alle opposizioni corrispondevano le botte. Un incubo vissuto da un’anziana mamma, che con tanto amore ha messo al mondo ile che come “ringraziamento” non riceveva altro che insulti, minacce e botte. Un incubo al quale, finalmente, i Carabinieri l’altra sera hanno messo fine perché hannol’uomo, un 38enneno disoccupato e con precedenti penali.da anni: l’incubo vissuto dalla donna I Carabinieri della Stazione di ...

