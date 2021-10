Roma, Nzonzi si presenta all'Al - Rayyan: "Onorato di lavorare con Blanc" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ottobre 2021 - Si è sciolto finalmente il nodo attorno alla cessione di Steven Nzonzi : il giocatore ormai da tempo era ai margini del progetto della Roma che però non p riuscita a definire ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021), 6 ottobre 2021 - Si è sciolto finalmente il nodo attorno alla cessione di Steven: il giocatore ormai da tempo era ai margini del progetto dellache però non p riuscita a definire ...

Advertising

sportli26181512 : Al Rayyan, Nzonzi: 'Un onore giocare per Blanc': Il francese ha lasciato lla Roma che risparmierà cinque milioni lo… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Nzonzi: “Avevo molte offerte ma ho scelto l’#AlRayyan. Onorato di poter lavorare con #Blanc” - Romagialloross4 : #Nzonzi: “Avevo molte offerte ma ho scelto l’#AlRayyan. Onorato di poter lavorare con #Blanc” - MomentiCalcio : #Nzonzi dimentica la #Roma: 'Volevo lavorare con #Blanc' - sportli26181512 : Nzonzi: 'Avevo diverse offerte, ma in Qatar ci sono i Mondiali e Blanc': Steven Nzonzi ha lasciato la Roma per lega… -