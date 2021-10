Roma | Fienga lascia club | Berardi nuovo Ceo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Guidonon sarà più il Ceo della. Lo ha annunciato ilgiallorosso con un comunicato finanziario. L’ex dirigente manterrà comunque il ruolo di advisor esterno di NeepHolding. Peruna buonuscita di 1,5 milioni di euro. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Pietronella famiglia giallorossa”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin, proprietari della società. “Come Società siamo orgogliosi del nostro processo di selezione e potenziamento del management e crediamo che Pietro abbia tutte le caratteristiche necessarie per mettere in pratica i piani ambiziosi che abbiamo messo in atto per il”. “Siamo fiduciosi che, con la sua visione globale, il suo dinamismo e le sue doti di leadership, porterà avanti il percorso di costruzione di ...