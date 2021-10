Roma | evade dai domiciliari per lavorare in nero come cameriera | arrestata di nuovo

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)– Nel corso di un controllo alle attività commerciali, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, con l’ausilio dei colleghi della StazioneAlessandrina, hanno arrestato una 29ennena, per il reato di evasione. I militari, nel corso delle attività di identificazione del personale di un ristorante situato nei pressi di via degli Iripini, hanno chiesto i documenti della29enne. Dalle verifiche effettuate alla Banca Dati, i Carabinieri hanno scoperto che la donna era sottoposta alla misura cautelare degli arrestie che era sprovvista di autorizzazione. Sul posto, i militari hanno accertato che il titolare dell’esercizio commerciale non aveva stipulato nessun contratto di lavoro con la 29enne ed hanno fatto scattare la segnalazione ai Carabinieri del ...

Ha pensato bene di evadere dai domiciliari per…andare a lavorare come cameriera (in nero, senza alcun contratto). E' questo quello che hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, impe ...Roma - Nel corso di un controllo alle attività commerciali, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, con l'ausilio dei colleghi della Stazione Roma ...