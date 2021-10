Roma, contatti con l'entourage di Zakaria: il piano per gennaio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma - La Roma cerca rinforzi per il mercato invernale. Mourinho ha bisogno di un centrocampista per rinforzare il reparto e che possa sostituire anche i due titolari Veretout e Cristante. Villar e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 ottobre 2021)- Lacerca rinforzi per il mercato invernale. Mourinho ha bisogno di un centrocampista per rinforzare il reparto e che possa sostituire anche i due titolari Veretout e Cristante. Villar e ...

Advertising

salvione : Roma, contatti con l’entourage di Zakaria: il piano per gennaio - sportli26181512 : Roma, contatti con l’entourage di Zakaria: il piano per gennaio: Tiago Pinto studia l'operazione per prendere già n… - romaforever_it : Calciomercato Roma, obiettivo Zakaria per gennaio: Pinto ha avviato i contatti con l'entourage… - infoitsport : Via Vlahovic, chi al suo posto? Due i candidati forti. Ma attenzione anche ai contatti con Sassuolo e Roma - corgiallorosso : #Roma, contatti con l’entourage di #Zakaria -