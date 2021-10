Rogo alla rimessa di Tor Sapienza. Sabotaggio d’addio alla Raggi. L’incendio di ieri ha molte analogie con quello di luglio al deposito di Grottarossa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prima il forte boato, poi le fiamme alte alcuni metri e infine la colonna di fumo che ha sovrastato la rimessa Atac di Tor Sapienza (leggi l’articolo). Un Rogo violentissimo, divampato alle 4 di mattina di martedì, in cui sono stati letteralmente carbonizzati 26 autobus e su cui già indaga la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, in cui viene ipotizzato il reato di incendio. Un’inchiesta in cui – al momento – gli inquirenti non intendono escludere alcuna pista investigativa tanto meno quella del dolo. A far propendere per questa ipotesi è senza dubbio il fatto che L’incendio a Tor Sapienza ricorda molto da vicino quello dello scorso 20 agosto in cui è stata colpita la rimessa Atac di Grottarossa (leggi l’articolo), e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prima il forte boato, poi le fiamme alte alcuni metri e infine la colonna di fumo che ha sovrastato laAtac di Tor(leggi l’articolo). Unviolentissimo, divampato alle 4 di mattina di martedì, in cui sono stati letteralmente carbonizzati 26 autobus e su cui già indaga la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, in cui viene ipotizzato il reato di incendio. Un’inchiesta in cui – al momento – gli inquirenti non intendono escludere alcuna pista investigativa tanto meno quella del dolo. A far propendere per questa ipotesi è senza dubbio il fatto chea Torricorda molto da vicinodello scorso 20 agosto in cui è stata colpita laAtac di(leggi l’articolo), e ...

