Roberto Mancini prima di Italia-Spagna di Nations League: “Vogliamo vincere” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono arrivate, finalmente, le date delle due partite che comporranno la Final Four di Nations League. L’Italia di Roberto Mancini, in quel di San Siro, dovrà vedersela contro la Spagna di Luis Enrique in quello che potrebbe diventare il rematch della sfida andata in scena durante Euro 2020 che ha incoronato gli Azzurri come campioni d’Europa. Le difficoltà di formazione per il Commissario Tecnico non mancano. Le dichiarazioni di mister Roberto Mancini Ecco le dichiarazioni del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio Roberto Mancini in vista del match di Nations League, valevole per la semifinale del torneo, contro la Spagna di Luis ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono arrivate, finalmente, le date delle due partite che comporranno la Final Four di. L’di, in quel di San Siro, dovrà vedersela contro ladi Luis Enrique in quello che potrebbe diventare il rematch della sfida andata in scena durante Euro 2020 che ha incoronato gli Azzurri come campioni d’Europa. Le difficoltà di formazione per il Commissario Tecnico non mancano. Le dichiarazioni di misterEcco le dichiarazioni del Commissario Tecnico della Nazionalena di calcioin vista del match di, valevole per la semifinale del torneo, contro ladi Luis ...

