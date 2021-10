Roberto Gualtieri se ne faccia una ragione: i grillini romani non voteranno il Pd (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Milano è stata persa. A Roma ce la si può fare. Non è questo il momento di critiche incrociate che potrebbero indebolire le residue chances di vittoria dei candidati di centrodestra ai ballottaggi. Per le analisi, che pur si dovranno fare, con pacatezza e spirito costruttivo, c'è tempo. Ora bisogna puntare sulla Capitale dove Gualtieri appare l'anello più debole della macchina da guerra piddina. Il suo risultato è tutt' altro che esaltante, il personaggio è grigio e senza carisma. Il vero vincitore della tornata elettorale romana è senza dubbio Carlo Calenda. È lui d'altra parte ad aver intercettato il voto moderato sfuggito a Michetti. Calenda dice molte cose compatibili con un centrodestra moderato e liberale, sono queste idee ad avergli fatto avere così tanti consensi. Non si possono lasciare i suoi elettori alla sinistra: vanno convinti con proposte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Milano è stata persa. A Roma ce la si può fare. Non è questo il momento di critiche incrociate che potrebbero indebolire le residue chances di vittoria dei candidati di centrodestra ai ballottaggi. Per le analisi, che pur si dovranno fare, con pacatezza e spirito costruttivo, c'è tempo. Ora bisogna puntare sulla Capitale doveappare l'anello più debole della macchina da guerra piddina. Il suo risultato è tutt' altro che esaltante, il personaggio è grigio e senza carisma. Il vero vincitore della tornata elettorale romana è senza dubbio Carlo Calenda. È lui d'altra parte ad aver intercettato il voto moderato sfuggito a Michetti. Calenda dice molte cose compatibili con un centrodestra moderato e liberale, sono queste idee ad avergli fatto avere così tanti consensi. Non si possono lasciare i suoi elettori alla sinistra: vanno convinti con proposte ...

gualtierieurope : Per rispettare il silenzio elettorale non ho potuto ringraziare subito pubblicamente il mio amico @LulaOficial per… - you_trend : ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: a #Roma sarà ballottaggio tra Enrico Michetti (CDX) e Roberto Gualtieri (CSX)… - lauraboldrini : Vivo a Roma da anni. Conosco i suoi problemi e anche le sue potenzialità. Le romane e i romani possono ora segnar… - 1000FSDanny : RT @andcasu: Grazie a tutte e a tutti per il sostegno, l'energia che rinnova entra in Parlamento con un risultato straordinario. E adesso d… - TomassettiXII : Eccoci alla fine con poche ore di sonno e dopo tanta tensione possiamo finalmente dirlo. Siamo al ballottaggio e co… -