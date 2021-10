Roberto Burioni: “Corriamo molti più rischi per insetti o allergie che per il vaccino” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il virologo del San Raffaele ha parlato in un intervento su Corriere della Sera Roberto Burioni, virologo e docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha parlato, ancora una volta dei vaccini in un intervento a “Corriere della Sera”. Il virologo, che è tronato a essere ospite fisso della trasmissione Rai, “Che Tempo Che Fa” si è soffermato sull’importanza della somministrazione del vaccino. “Il rischio che consegue alla vaccinazione contro Covid è praticamente rischio irrilevante se paragonato a quelli che Corriamo quotidianamente. Per questo vaccinatevi in tutta tranquillità, eviterete un rischio ben più grave e concreto: quello di ammalarvi”. Leggi anche: Burioni e la polemica contro una nota catena di supermercati: la rete si ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il virologo del San Raffaele ha parlato in un intervento su Corriere della Sera, virologo e docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha parlato, ancora una volta dei vaccini in un intervento a “Corriere della Sera”. Il virologo, che è tronato a essere ospite fisso della trasmissione Rai, “Che Tempo Che Fa” si è soffermato sull’importanza della somministrazione del. “Ilo che consegue alla vaccinazione contro Covid è praticamenteo irrilevante se paragonato a quelli chequotidianamente. Per questo vaccinatevi in tutta tranquillità, eviterete uno ben più grave e concreto: quello di ammalarvi”. Leggi anche:e la polemica contro una nota catena di supermercati: la rete si ...

Advertising

361_magazine : #Burioni parla dei vaccini - carolgiurla : RT @QLexPipiens: Avevo capito Roberto Burioni, ballerino. - RodolfoRomagno1 : Roberto Burioni e il Nobel a Parisi: 'La virologa Heather...', roba clamorosa - Marco1999Busa : RT @laltrodiego: Preciso per i più distratti che fu Burioni Roberto immunologo, non Roberto Burioni virologo, a dire che 'in Italia il risc… - Roby86341796 : RT @retismagister: @AleksLepri E quello della medicina non è stato assegnato a Roberto Burioni né ad altri “vaccinisti”, a dispetto degli a… -