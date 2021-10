RITORNO A SCUOLA: I PRIMI VIP DEL NUOVO REALITY DI ITALIA 1 CONDOTTO DA NICOLA SAVINO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prende forma il NUOVO REALITY di ITALIA 1, RITORNO a SCUOLA. Al timone NICOLA SAVINO che raddoppia così la sua presenza in tv. Il cast sarà formato da un gruppo ci vip che dovranno rifare l’esame di quinta elementare, supportati da bambini e volti noti. RITORNO a SCUOLA dovrebbe debuttare alla fine di ottobre, al termine dello show comico Honolulu. I PRIMI nomi di vip che tornano alunni delle elementari sono quelli di Flavia Vento, Paola Caruso, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi, così riferisce NUOVO Tv. Si aggiungono ai nomi riportati da Tvblog, ovvero Vladimir Luxuria, Totò Schillaci e Evaristo Beccalossi. Nel REALITY RITORNO a SCUOLA ci saranno ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prende forma ildi1,. Al timoneche raddoppia così la sua presenza in tv. Il cast sarà formato da un gruppo ci vip che dovranno rifare l’esame di quinta elementare, supportati da bambini e volti noti.dovrebbe debuttare alla fine di ottobre, al termine dello show comico Honolulu. Inomi di vip che tornano alunni delle elementari sono quelli di Flavia Vento, Paola Caruso, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi, così riferisceTv. Si aggiungono ai nomi riportati da Tvblog, ovvero Vladimir Luxuria, Totò Schillaci e Evaristo Beccalossi. Nelci saranno ...

