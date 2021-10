Rita Dalla Chiesa non sa più cosa fare: arriva la richiesta ai fans – FOTO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Serve la mano di tutti noi per far si che Rita Dalla Chiesa riesca nel suo prossimo progetto. Bolle in pentola qualcosa di veramente grosso. Rita Dalla Chiesa è molto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Serve la mano di tutti noi per far si cheriesca nel suo prossimo progetto. Bolle in pentola qualdi veramente grosso.è molto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

russotweet : RT @russotweet: Sinceri auguri di Buon Compleanno a Rita Dalla Chiesa, figlia del Generale Carlo Alberto, che oggi compie 74 anni. #ritadal… - astrid_dastrid : RT @Antigiornalista: Passerò i prossimi 5 anni a fotografare la monnezza per strada e mandare le foto a Rita Dalla Chiesa e Alessandro Gass… - rita_scm : @ierogamos @fuoridalcorotv Mi trasferisco dalla mia amica in Svezia - carmenmarta6 : RT @Antigiornalista: Passerò i prossimi 5 anni a fotografare la monnezza per strada e mandare le foto a Rita Dalla Chiesa e Alessandro Gass… - Canio44536762 : @Andyesti @pippi36423094 Sara felice la rita dalla c....a -