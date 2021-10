Rischio disastro ecologico: paura in California. Ecco le immagini della marea nera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una marea nera spaventa la California. La perdita di petrolio da un oleodotto a largo delle coste dell'Orange County riversa in mare quasi 572.000 litri di greggio , creando una grande macchia nera da ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Unaspaventa la. La perdita di petrolio da un oleodotto a largo delle coste dell'Orange County riversa in mare quasi 572.000 litri di greggio , creando una grande macchiada ...

Advertising

GazzettaDelSud : ??? PAURA IN #CALIFORNIA | ???? FOTO ???? | Una marea nera spaventa la California. La perdita di petrolio da un oleo… - liber13daniele : @pasquino2000 Il rischio Michetti a Roma è quello di una amministrazione, come quella siciliana, che non sia in gra… - ascochita : RT @lauranaka: 8/ Alert default Usa: giorni fa Fitch ha lanciato alert sul rischio che gli Usa perdano la Tripla A. E Jamie Dimon, numero u… - LaCiuraRaffaele : RT @lauranaka: 8/ Alert default Usa: giorni fa Fitch ha lanciato alert sul rischio che gli Usa perdano la Tripla A. E Jamie Dimon, numero u… - Schmit_Henri : RT @lauranaka: 8/ Alert default Usa: giorni fa Fitch ha lanciato alert sul rischio che gli Usa perdano la Tripla A. E Jamie Dimon, numero u… -