Rinnovo contratto, Snals: “Risorse del Def anche al personale della scuola” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Governo ritarda ulteriormente l’emanazione degli atti di indirizzo per il Rinnovo del CCNL e ciò incide pesantemente sulla tutela dei diritti e sulle attese dei lavoratori della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Governo ritarda ulteriormente l’emanazione degli atti di indirizzo per ildel CCNL e ciò incide pesantemente sulla tutela dei diritti e sulle attese dei lavoratori. L'articolo .

Advertising

Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - capuanogio : ?? Accordo trovato per il rinnovo di #Dybala con la #Juventus, il procuratore torna in Argentina. Guadagnerà 8 mili… - DiMarzio : Situazione rinnovi in casa @Inter: le ultime su #Lautaro, #Barella e #Brozovic - orizzontescuola : Rinnovo contratto, Snals: “Risorse del Def anche al personale della scuola” - will_sancz : RT @RiccardoDanna1: Ieri c'è stato un primo incontro a Kiev tra #Ausilio e l'agente di #Barella per discutere il rinnovo di contratto (in s… -