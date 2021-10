Ricordate com’era Federica Pellegrini prima? Stenterete a riconoscerla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Federica Pellegrini è stata la più grande nuotarice italiana. Una carriera lunghissima che ha visto la bambina prodigio trasformarsi pian piano nella Divina. Una profonda trasformazione. Quanto è cambiata la grande atleta veneta nell’arco della sua carriera? Federica-Pellegrini-AltranotiziaFederica Pellegrini ha smesso di regalarci emozioni sportive nell’ultima Olimpiade di Tokyo 2020. Con la sua quinta partecipazione ai Giochi Olimpici e con la quinta finale raggiunta ha chiuso un cerchio magico durato circa 18 anni. Una carriera lunghissima. Sembra ieri, invece sono passati tanti anni dalla prima, grande affermazione. E’ stato nel 2004. Federica Pellegrini ha soltanto sedici anni quando giunge la ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è stata la più grande nuotarice italiana. Una carriera lunghissima che ha visto la bambina prodigio trasformarsi pian piano nella Divina. Una profonda trasformazione. Quanto è cambiata la grande atleta veneta nell’arco della sua carriera?-Altranotiziaha smesso di regalarci emozioni sportive nell’ultima Olimpiade di Tokyo 2020. Con la sua quinta partecipazione ai Giochi Olimpici e con la quinta finale raggiunta ha chiuso un cerchio magico durato circa 18 anni. Una carriera lunghissima. Sembra ieri, invece sono passati tanti anni dalla, grande affermazione. E’ stato nel 2004.ha soltanto sedici anni quando giunge la ...

Advertising

stocazzzzzo : RT @RoRoi92375042: Vi ricordate quando il problema era scegliere lui??? No dico... #visbloccounricordo Seven o Invicta ?! - wlafig4 : RT @meryvitt13: Vi ricordate quando Harry in golden era tornato nella fetus era? - emanuelapatti : Roma era antifascista? Me ne sono accorta... Complimenti, coglioni. Ricordate l'olio di ricino? No? Lo assaporerete… - CreepyPatti : RT @RoRoi92375042: Vi ricordate quando il problema era scegliere lui??? No dico... #visbloccounricordo Seven o Invicta ?! - marcodelucact60 : RT @g_de_dionigi: vi ricordate che nelle telecronache calcistiche d'antan c'era la figura del giocatore bravissimo nei dribbling ma che ave… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate com’era Ricordate com’era Federica Pellegrini prima? Stenterete a riconoscerla Altranotizia