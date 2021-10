Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, scatta il bacio: “Ecco la conferma della loro relazione” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Solo un mese fa circolavano alcune voci sul presunto flirt tra Riccardo Scamarcio (41) e Benedetta Porcaroli (23). La scintilla sarebbe scoccata durante le riprese del film L’ombra del giorno, regia di Giuseppe Piccioni. Nonostante il silenzio della coppia, ora a parlare al posto loro c’è il video pubblicato dal portale di gossip Whoopsee.it, con tanto di didascalia: “La conferma della loro relazione”. Nel filmato si vedono chiaramente abbracci e teneri baci tra i due attori durante un pranzo di fine agosto a Castel Gandolfo (nell’area dei Castelli Romani). Ma l’attore pugliese non era legato alla manager inglese Angharad Wood, con la quale ha avuto una figlia nel luglio del 2020? Il ‘mistero’ si infittisce. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Solo un mese fa circolavano alcune voci sul presunto flirt tra(41) e(23). La scintilla sarebbe scoccata durante le riprese del film L’ombra del giorno, regia di Giuseppe Piccioni. Nonostante il silenziocoppia, ora a parlare al postoc’è il video pubblicato dal portale di gossip Whoopsee.it, con tanto di didascalia: “La”. Nel filmato si vedono chiaramente abbracci e teneri baci tra i due attori durante un pranzo di fine agosto a Castel Gandolfo (nell’area dei Castelli Romani). Ma l’attore pugliese non era legato alla manager inglese Angharad Wood, con la quale ha avuto una figlia nel luglio del 2020? Il ‘mistero’ si infittisce. L'articolo ...

