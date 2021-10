Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli c’è il bacio ma è realtà o fiction? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, a detta di molti, sarebbero una nuova coppia. I due attori non hanno nè confermato nè smentito e di solito chi tace, acconsente, come si suol dire. Oggi sono state pubblicate in rete le foto che dimostrerebbero di questi baci tra i due e che sarebbero la prova di una relazione. Come ben sappiamo però Riccardo e Benedetta sono compagni si, ma anche sul set e questo significa che quelle foto potrebbero arrivare da un set cinematografico. Chi ci conferma che si tratti invece di un bacio reale? Così a primo acchito tra l’altro, i baci che i due attori si scambiano, sembrerebbero essere parecchio cinematografici. Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio ci sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 ottobre 2021), a detta di molti, sarebbero una nuova coppia. I due attori non hanno nè confermato nè smentito e di solito chi tace, acconsente, come si suol dire. Oggi sono state pubblicate in rete le foto che dimostrerebbero di questi baci tra i due e che sarebbero la prova di una relazione. Come ben sappiamo peròsono compagni si, ma anche sul set e questo significa che quelle foto potrebbero arrivare da un set cinematografico. Chi ci conferma che si tratti invece di unreale? Così a primo acchito tra l’altro, i baci che i due attori si scambiano, sembrerebbero essere parecchio cinematografici.ci sono ...

