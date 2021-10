Riccardo Scamarcio bacia Benedetta Porcaroli: ecco la prova (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Riccardo Scamarcio bacia Benedetta Porcaroli. Erano due mesi che si vociferava di una loro (possibile) relazione. Dovuta alla prolungata vicinanza dei due attori sul set cinematografico. Ora, però, le chiacchiere stanno a zero: ecco le immagini che dimostrano che tra i due c’è qualcosa di molto di più che un semplice rapporto di lavoro. Riccardo Scamarcio bacia con trasporto Benedetta Porcaroli. Le immagini esclusive di Whoopsee non mentono. I due erano stati sorpresi per la prima volta a fine agosto scorso in un ristorante di Castel Gandolfo, in provincia di Roma. ma entrambi si erano affrettati a spiegare che si trattava semplicemente di un pranzo tra colleghi-amici. Già perché entrambi erano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021). Erano due mesi che si vociferava di una loro (possibile) relazione. Dovuta alla prolungata vicinanza dei due attori sul set cinematografico. Ora, però, le chiacchiere stanno a zero:le immagini che dimostrano che tra i due c’è qualcosa di molto di più che un semplice rapporto di lavoro.con trasporto. Le immagini esclusive di Whoopsee non mentono. I due erano stati sorpresi per la prima volta a fine agosto scorso in un ristorante di Castel Gandolfo, in provincia di Roma. ma entrambi si erano affrettati a spiegare che si trattava semplicemente di un pranzo tra colleghi-amici. Già perché entrambi erano ...

aboutme____38 : Scusate un attimo ma in che senso Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio non capisco - maya181103 : @sebaciao_ Ma sebi ma come !!! L’attrice figa di baby e Riccardo Scamarcio non puoi non sapere chi siaaaaaaaa - FQMagazineit : Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, scatta il bacio: “Ecco la conferma della loro relazione” - Diregiovani : Dopo settimane e settimane di rumors ora tutto è chiaro: #BenedettaPorcaroli e #RiccardoScamarcio stanno insieme. N… - posticci : Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio ????? -