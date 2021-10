Riapertura stadi, Costa: 'Approvata a breve capienza al 75%' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA - Il sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa è intervenuto nel corso del programma "Gli Inascoltabili" di News Sound Level ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA - Il sottosegretario al Ministero della Salute Andreaè intervenuto nel corso del programma "Gli Inascoltabili" di News Sound Level ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ...

Advertising

GassmanGassmann : Rimandata di una settimana la riapertura per cinema,teatri e stadi fino al 80% della capienza. PERCHÉ?! Centinaia d… - PietroMazzara : Con l’espansione al 75% della capienza degli stadi, propedeutica alla riapertura totale, credo che sia doveroso da… - sabry_vet : @CarloG67 @Gazzetta_it Infatti. Fanno di tutta l'erba un fascio. Siccome è stato così quest'anno allora lo sarà anc… - Mary_Cric : @antonio475317 Ma io sono d'accordo con la riapertura, ma mi domando perché non prima? Cioè in estate all'aperto no… - TuttoASRoma : TIFOSI Gli ultras di tutta Italia invocano la riapertura degli stadi al 100% -