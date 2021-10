Riapertura discoteche, Salvini: “Capienza al 35% è presa in giro” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Riapertura delle discoteche? Per il leader della Lega Matteo Salvini, “col Green pass, ma solo col 35% di Capienza? presa in giro senza senso scientifico, sanitario, sociale ed economico, con questi numeri rischiano di fallire 3.000 aziende e di rimanere a casa 200.000 lavoratori”, spiega il numero uno del Carroccio dopo il parere del Cts sulla Riapertura dei locali arrivato ieri. Una graduale Riapertura delle discoteche in zona bianca è possibile. È il parere del Comitato tecnico scientifico che nella seduta di martedì ha analizzato la richiesta sulle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali similari. Il Cts sottolinea “come tali attività si configurano tra quelle che presentano i rischi più ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021)delle? Per il leader della Lega Matteo, “col Green pass, ma solo col 35% diinsenza senso scientifico, sanitario, sociale ed economico, con questi numeri rischiano di fallire 3.000 aziende e di rimanere a casa 200.000 lavoratori”, spiega il numero uno del Carroccio dopo il parere del Cts sulladei locali arrivato ieri. Una gradualedellein zona bianca è possibile. È il parere del Comitato tecnico scientifico che nella seduta di martedì ha analizzato la richiesta sulle attività che hanno luogo in sale da ballo,e locali similari. Il Cts sottolinea “come tali attività si configurano tra quelle che presentano i rischi più ...

