Riapertura discoteche e capienza al 35%, cosa dicono gli esperti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fa discutere il parere del Cts sulla graduale Riapertura di discoteche e sale da ballo in zona bianca e con Green pass, garantendo una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all'aperto. "Dopo aver atteso un anno e mezzo riaprire con una capienza al 35% mi pare una presa in giro. Si poteva fare molto di più" sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. "Sinceramente, con tutte le misure che si possono prendere oggi con la copertura vaccinale che avanza e la possibilità di avere il Green pass, non vedo la logica della decisione del Cts – osserva Bassetti – Perché per i cinema c'è una capienza all'80% e sono sempre strutture chiuse? Non capisco, forse perché ...

