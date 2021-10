Riabilitazione del pavimento pelvico, la fisioterapista: “Ecco quando serve” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle sedi Habilita di Zingonia e Osio Sotto è stato attivato il servizio di Riabilitazione del pavimento pelvico. Abbiamo incontrato la fisioterapista Stefanie Grace Jansz Vega, specializzata proprio in questa particolare attività. Le abbiamo chiesto di spiegarci meglio in che cosa consista la Riabilitazione del pavimento pelvico. “Consiste – spiega Stefanie – nella Riabilitazione dell’area perineale, zona composta da muscoli, tendini e legamenti che si trovano nella piccola pelvi, all’interno del bacino. Questa zona ha funzione ginecologica, urologica e proctologica. Ci permette di avere continenza urinaria e fecale, di avere rapporti sessuali e di procreare. In particolare, la Riabilitazione si occupa di recuperare la funzionalità ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle sedi Habilita di Zingonia e Osio Sotto è stato attivato il servizio didel. Abbiamo incontrato laStefanie Grace Jansz Vega, specializzata proprio in questa particolare attività. Le abbiamo chiesto di spiegarci meglio in che cosa consista ladel. “Consiste – spiega Stefanie – nelladell’area perineale, zona composta da muscoli, tendini e legamenti che si trovano nella piccola pelvi, all’interno del bacino. Questa zona ha funzione ginecologica, urologica e proctologica. Ci permette di avere continenza urinaria e fecale, di avere rapporti sessuali e di procreare. In particolare, lasi occupa di recuperare la funzionalità ...

univca : Domomea, il progetto di UniCa coordinato da Danilo Pani (docente del @diee ) e presente al @MakerFaireRome 2021, è… - apolito_mario : RT @winbackitalia: Le ragazze del G????? S?? D?????, in trasferta a Torino per la #formazione WINBACK Therapy. Perché l'aggiornamento cont… - dgiorgio73 : Come fa ben notare @GabryContessa si comincia con il processo di riabilitazione di #Morisi ancora 2 settimane e qua… - georgofili : #Coronavirus e la terza via del #gusto: oggi le stimolazioni gustolfattive trigeminali sono usate nelle diagnosi de… - frtommy : Continua la riabilitazione del piombo dietro... E stasera Man style ?? #operationvikings #friendship #friends… -