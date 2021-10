Resta Crui | “Dad salvagente | ma Università vuol dire presenza”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “La didattica a distanza è stato un grandein un mare in tempesta, però fareessere inconfronto, relazione e anche scontro, in qualche maniera”. Lo ha detto Ferruccio, presidente della Conferenza dei rettori delleitaliane, in un’intervista all’Italpress. csa/fsc/gtr su Il Corriere della Città.

Ringrazio il collega, presidente, per aver voluto ancora aver fiducia in me e nel mio operato"Tra il 2015 e il 2020 è stato presidente della, la Conferenza dei rettori delle Università ...AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI. IT O"La didattica a distanza è stato un grande salvagente in un mare in tempesta, però fare università vuol dire essere in presenza, vuol dire confronto, re ...MILANO (ITALPRESS) - Con la pandemia "ci siamo accorti che eravamo pronti per una transizione digitale, data la velocità con cui abbiamo eseguito il passa ...