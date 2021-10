Renzi: “Godo per la sconfitta dei populisti. I 5 Stelle? Poverini, sono finiti” | VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Renzi: “Godo per la sconfitta dei populisti, i 5 Stelle sono finiti” “I populisti hanno perso, i 5 Stelle sono finiti perché non hanno più spazio politico”: lo ha dichiarato Matteo Renzi commentando i risultati delle elezioni amministrative. Il leader di Italia Viva, che ha ammesso di godere “abbastanza” della debacle dei populisti alle elezioni, è intervenuto a L’Aria che tira, il programma d’approfondimento condotto da Myrta Merlino in onda su La7, nella mattinata di mercoledì 6 ottobre. Incalzato dalla conduttrice, Renzi ha commentato i risultati delle comunali con le seguenti parole: “I populisti hanno perso. Non li diamo per ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021): “per ladei, i 5” “Ihanno perso, i 5perché non hanno più spazio politico”: lo ha dichiarato Matteocommentando i risultati delle elezioni amministrative. Il leader di Italia Viva, che ha ammesso di godere “abbastanza” della debacle deialle elezioni, è intervenuto a L’Aria che tira, il programma d’approfondimento condotto da Myrta Merlino in onda su La7, nella mattinata di mercoledì 6 ottobre. Incalzato dalla conduttrice,ha commentato i risultati delle comunali con le seguenti parole: “Ihanno perso. Non li diamo per ...

