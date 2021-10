Regolamento Italia-Spagna: cosa succede in caso di pareggio, semifinale Nations League 2020/2021 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Regolamento di Italia-Spagna, match valevole per la prima semifinale della Uefa Nations League 2020/2021. Gli azzurri campioni d’Europa tornano ad affrontare gli iberici dopo la semifinale di Euro 2020 vinta ai calci di rigore e sono pronti a confermarsi ad altissimi livelli nelle competizioni continentali. Chi vincerà questa sfida, infatti, staccherà il pass per la finale del Meazza di domenica 10 ottobre e, in caso di parità, si procederà con i tempi supplementari; se la situazione di equilibrio dovesse persistere le due formazioni andranno ai calci di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildi, match valevole per la primadella Uefa. Gli azzurri campioni d’Europa tornano ad affrontare gli iberici dopo ladi Eurovinta ai calci di rigore e sono pronti a confermarsi ad altissimi livelli nelle competizioni continentali. Chi vincerà questa sfida, infatti, staccherà il pass per la finale del Meazza di domenica 10 ottobre e, indi parità, si procederà con i tempi supplementari; se la situazione di equilibrio dovesse persistere le due formazioni andranno ai calci di rigore. SportFace.

