Reati tributari e bancarotta fraudolenta: auto riciclaggio e violazioni in materia di accise (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Reati tributari e bancarotta fraudolenta: auto riciclaggio e violazioni in materia di accise e trasferimento fraudolento di valori. Al termine di complesse indagini la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha ottenuto l’emissione di un’ordinanza, affidata per l’esecuzione al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che ha disposto misure cautelari nei Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021)indie trasferimento fraudolento di valori. Al termine di complesse indagini la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha ottenuto l’emissione di un’ordinanza, affidata per l’esecuzione al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che ha disposto misure cautelari nei

Advertising

StatiFrancesco : @GDF GdiF Napoli: reati tributari, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e violazione in materia di accise. Esegu… - LucaLindholm : @BorsoGiancarlo @agata46_ @Michele_Arnese Anche il fatto che ogni settimana, sul ministero della giustizia alla sez… - napolicittametr : Metronapoli - Guardia di Finanza di Napoli: contestati reati tributari, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e v… - Scisciano : Napoli: Reati tributari, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e violazioni in materia di accise… - franconemarisa : RT @GDF: #GDF #Napoli: reati tributari, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e violazioni in materia di accise. Eseguite 9 misure cautel… -