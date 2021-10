Real Madrid | Florentino apparecchia il contratto del secolo | “240 milioni”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il duello tra ile il PSG per Mbappé sta continuando senza esclusione di colpi da entrambe le parti. Il PSG ha perso domenica contro il Rennes per 2-0 prima della sosta per far giocare le nazionali. La squadra parigina è saldamente al comando della Ligue1, ma fa sempre notizia quando perde una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

EnricoTurcato : Quindi l’UEFA dopo aver detto di tutto, intimato provvedimenti, minacciato squalifiche, ha cancellato il procedimen… - forumJuventus : La Uefa si arrende: cancellati i procedimenti disciplinari contro Juve, Barça e Real ? - SkySport : Uefa, cancellati i procedimenti contro Juventus, Real Madrid e Barcellona #SkySport #Superlega #Juventus… - infoitsport : Branchini: «Brozovic? Se arriva il Real Madrid occhio. Promessa a Barella» - internewsit : Branchini: «Brozovic? Se arriva il Real Madrid occhio. Promessa a Barella» - -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Secondo il Daily Mail l'attaccante, che qualche mese fa era entrato in orbita, potrebbe a gennaio lasciare i gunners e trasferirsi in prestito per giocare con maggior continuità....45 Servette FCCF - Juventus 21:00 Chelsea FC Women - VfL Wolfsburg UEFA > Femminile Champions League 2021/2022 > Gruppo B 18:45 WFC Zhytlobud - 1 Kharkiv -21:00 Breiðablik - Paris Saint -...Il noto agente, intervenuto in collegamento durante 23 su Sky Sport 24, vede invece più facile la trattativa con Barella. Branchini non è così certo che Brozovic possa rinnovare il suo contratto con l ...Tuttavia, l'attaccante del PSG non dovrebbe essere l'unico arrivo alla Casa Blanca. Secondo le informazioni trapelate da Alvaro Montero, Kylian Mbappé è solo l'inizio della rinascita del Real Madrid.