Razzismo su Koulibaly | individuato il colpevole grazie a un video Il giudice sportivo rinvia la decisione

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)suil tifoso che ha urlato “scimmia” al campione del Napoli. Ilssarà bandito per sempre dallo stadio viola. ILLASUI CORI RAZZISTI AI CALCIATORI DEL NAPOLI Il Napoli attendeva una sentenza da parte delin seguito ai cori razzisti subiti a Firenze, in occasione di Fiorentina-Napoli, da, ma anche da Osimhen e Zambo Anguissa. Le sentenze delGerardo Mastrandrea sono arrivate, riguardanti gli avvenimenti della 7a giornata, ma non quella sul casodel Franchi. Ogni tipo diè statata. Secondo quanto ...