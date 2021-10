Razzismo negli stadi, Alvino svela: “SSC Napoli potrebbe prendere clamorose decisioni sul campo” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In casa Napoli l’umore è alle stelle dopo la settima vittoria consecutiva. A rovinare parte della festa al Franchi sono state le frasi razziste rivolte nei confronti di alcuni calciatori del Napoli, Koulibaly, Osimhen ed Anguissa. In particolare, il vice-capitano azzurro ha avuto una reazione nei confronti di uno dei tifosi della Fiorentina, esponendosi in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In casal’umore è alle stelle dopo la settima vittoria consecutiva. A rovinare parte della festa al Franchi sono state le frasi razziste rivolte nei confronti di alcuni calciatori del, Koulibaly, Osimhen ed Anguissa. In particolare, il vice-capitano azzurro ha avuto una reazione nei confronti di uno dei tifosi della Fiorentina, esponendosi in L'articolo

Advertising

ZZiliani : Ognuno ha il presidente federale che si merita. Noi abbiamo #Gravina che insabbia scandali vergognosi tipo #Suarez… - mtvalda : RT @salda__: I tifosi del Milan hanno fischiato l’ex portiere pure quando era al Milan. Non si azzardino a farla passare come una contestaz… - Zlatanismo81 : RT @salda__: I tifosi del Milan hanno fischiato l’ex portiere pure quando era al Milan. Non si azzardino a farla passare come una contestaz… - ManuFilippone95 : RT @salda__: I tifosi del Milan hanno fischiato l’ex portiere pure quando era al Milan. Non si azzardino a farla passare come una contestaz… - VisonaNicola : @stebaraz Identico fenomeno, solo più in piccolo, di ciò che succede negli USA. Razzismo ed odio hanno molto più ag… -