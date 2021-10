Ranieri Guerra Oms | “Avevo proposto le cure domiciliari | ma Speranza affossò tutto”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ott – C’è poco da fare: chi oggi sostiene la necessità delle terapie anti-Covid, e in particolare delle, viene automaticamente squalificato dal dibattito pubblico. Perché questo virus è incurabile, dicono. E chi sostiene il contrario è un irresponsabile. Poco importa che l’Aifa abbia smentito questa narrazione, le cose stanno così. Punto e basta. E invece no. A contrastare il pensiero dominante c’è, tra gli altri, il medico. Non si tratta di un signor nessuno, bensì dell’ex direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che proprio dall’Oms fu mandato in Italia per assistere il governo Conte II nella gestione delle prime fasi della pandemia. Controstoria della pandemia, preso di mira da Report, ha da poco ...

Advertising

giorgiodaros : @Teodoricoflavio @65_virna Solo i resti. Si sbraneranno prima tra di loro, vedi Ranieri Guerra contro Speranza e i… - filippo51174 : 'A contrastare il pensiero dominante c’è il medico Ranieri Guerra. Non si tratta di un signor nessuno, bensì dell’e… - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Anche lui un complottista? - vendutoschifoso : RT @IlPrimatoN: Anche lui un complottista? - giorgiodaros : @65_virna E adesso parla Ranieri Guerra: il piano pandemico doveva essere attivato. GUERRA sbriciola Speranza....si… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri Guerra

Nella foto sopra:, allora consigliere scientifico ambasciata a Washington, l'allora presidente dell'Aifa Sergio Pecorelli, Bill Corr ex viceegretario alla Salute e ai Servizi Umani ...Bergamo trova ampio spazio in 'Controstoria della pandemia', scritto dall'ex direttore vicario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità"Questa è una storia che non avrei mai voluto scrivere, non solo per le conseguenze che ha avuto nella mia vita, sia pubblica sia privata, ma anche per quello che ha significato per il nostro paese".Bergamo trova ampio spazio in 'Controstoria della pandemia', scritto dall'ex direttore vicario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ...