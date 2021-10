Raduno Fiamme Oro | Malagò | “Credo che il portabandiera di Parigi 2024 uscirà da questa stanza”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ho il vago sospetto che ildidasala”.la previsione di Giovanni, pronunciata nel Salone d’Oro del Coni dove si è tenuto il terzodel Gruppo Sportivo della Polizia di StatoOro. Il presidente del Coni ha poi elogiato il gruppo sportivo: “Quando giochi d’anticipo, rispetto ad altri gruppi sportivi, vuol dire che hai dei dirigenti capaci e che sanno in che direzione sta andando lo sport. Per questo Lamberto Giannini deve essere molto orgoglioso del lavoro fatto e dei risultati ottenuti”. Tra gli esempi citati di grandi atleti delleOro che hanno avuto l’onore di essere nominatiha citato ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CONI - Raduno Fiamme Oro, Malagò: il Portabandiera 2024 può uscire da qui - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Raduno Fiamme Oro, Malagò: il Portabandiera 2024 può uscire da qui - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Raduno Fiamme Oro, Malagò: il Portabandiera 2024 può uscire da qui - apetrazzuolo : CONI - Raduno Fiamme Oro, Malagò: il Portabandiera 2024 può uscire da qui - napolimagazine : CONI - Raduno Fiamme Oro, Malagò: il Portabandiera 2024 può uscire da qui -

Ultime Notizie dalla rete : Raduno Fiamme

Agenzia ANSA

Così Marcell Jacobs , doppio oro olimpico a Tokyo 2020 , a margine deldegli atleti delleOro presso il Salone d'Onore del Coni. Il due volte campione olimpico, in merito ai prossimi ...Così Marcell Jacobs, doppio oro olimpico a Tokyo 2020, a margine deldegli atleti delleOro presso il Salone d'Onore del Coni. Il due volte campione olimpico, in merito ai prossimi ...Al III Raduno delle Fiamme Oro, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha dichiarato: "Ho la sensazione che il portabandiera di Parigi 2024 uscirà da questa stanza" ...(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Deputati e deputate hanno capito che i gruppi sportivi sono il punto di forza dello sport italiano. Il Parlamento mi ha chiesto come possono intervenire per implementare un si ...