Quella fabbrica di tortura chiamata Libia: come funziona, chi la comanda, chi la finanzia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quella fabbrica di tortura chiamata Libia. Una fabbrica a pieno regime, in attività h24. finanziata con denari europei. E italiani. Una fabbrica che gode dell'attiva protezione delle autorità libiche. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 ottobre 2021)di. Unaa pieno regime, in attività h24.ta con denari europei. E italiani. Unache gode dell'attiva protezione delle autorità libiche. ...

mrtrs77 : RT @globalistIT: Se ne parla poco, come se la Libia non esistesse più. Ma in realtà... - globalistIT : Se ne parla poco, come se la Libia non esistesse più. Ma in realtà... - MicaelaCasalbon : « Una vera fabbrica di abusi nota ai governi e che non ha impedito neanche quest’anno di interrompere, ad esempio,… - SAIBI2001 : #Libia Una vera fabbrica di abusi nota ai governi e che non ha impedito neanche quest’anno di interrompere, ad esem… - dykelanelle : @bradleyjacksn @captainIance io se la sentissi scapperei o diventerei viola come quella della fabbrica del cioccolato -