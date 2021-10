Quando l’intelligenza artificiale decide chi assumere (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Affidarsi a un algoritmo per la selezione del personale dovrebbe servire a eliminare dalla scelta pregiudizi e rischi di discriminazione. Ma secondo gli esperti non funziona. Il video. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Affidarsi a un algoritmo per la selezione del personale dovrebbe servire a eliminare dalla scelta pregiudizi e rischi di discriminazione. Ma secondo gli esperti non funziona. Il video. Leggi

Advertising

2018Cla : RT @Unrequi51478358: Quando guardo Tommaso non vedo solo lo show,la scrittura,la TV,la creatività,l’istrione. Penso a una persona,a un sens… - RRenaeut : RT @Unrequi51478358: Quando guardo Tommaso non vedo solo lo show,la scrittura,la TV,la creatività,l’istrione. Penso a una persona,a un sens… - MariaLe94250315 : RT @megghie73: Quando l’invidia prevarica l’intelligenza fa cantare la lingua degli stolti. Il saggio non crea posti ma spazi. Tutto è prop… - Unrequi51478358 : Quando guardo Tommaso non vedo solo lo show,la scrittura,la TV,la creatività,l’istrione. Penso a una persona,a un s… - Stregatto9 : L'intelligenza non è quando parlare. Ma quando sapere tacere. -

Ultime Notizie dalla rete : Quando l’intelligenza Quando l'intelligenza artificiale decide chi assumere Internazionale