Qualificazioni Indian Wells 2021: Arnaboldi vince il derby italiano, Caruso, Viola e Marcora avanti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Buone notizie per il tennis italiano da Indian Wells. Sul cemento statunitense, nelle Qualificazioni maschili, Salvatore Caruso, Matteo Viola, Roberto Marcora e Andrea Arnaboldi hanno conquistato il pass per il prossimo turno. Il 28enne di Avola si è imposto con un netto 6-0, 6-3 sull’australiano Jason Kubler (n. 215 ATP) in un’ora e quindici di gioco. Qualche problema in più per Roberto Marcora che si è però sbarazzato dell’altro australiano Alex Bolt con un 6(5)-7 7-6(5) 6-2. Discorso simile e altra battaglia per Matteo Viola che ha superato Thanasi Kokkinakis al tie-break decisivo per 6-3 3-6 7-6(9). Infine sorride ad Andrea Arnaboldi il derby azzurro con Federico Gaio sconfitto 6-3 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Buone notizie per il tennisda. Sul cemento statunitense, nellemaschili, Salvatore, Matteo, Robertoe Andreahanno conquistato il pass per il prossimo turno. Il 28enne di Avola si è imposto con un netto 6-0, 6-3 sull’australiano Jason Kubler (n. 215 ATP) in un’ora e quindici di gioco. Qualche problema in più per Robertoche si è però sbarazzato dell’altro australiano Alex Bolt con un 6(5)-7 7-6(5) 6-2. Discorso simile e altra battaglia per Matteoche ha superato Thanasi Kokkinakis al tie-break decisivo per 6-3 3-6 7-6(9). Infine sorride ad Andreailazzurro con Federico Gaio sconfitto 6-3 ...

