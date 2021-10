Qualificazioni Europei U19, l’Italia stende 2-0 la Lituania: decidono Miretti e N’Gbesso (Di mercoledì 6 ottobre 2021) l’Italia Under 19 batte 2-0 la Lituania nella partita di esordio della prima fase di qualificazione agli Europei di categoria grazie alle reti siglate da Miretti e N’Gbesso. Gli azzurrini, si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita, tant’è che all’8’ si fa avanti il centrocampista dell’Inter, Giovanni Fabbian raccoglie al volo un cross sul secondo palo, ma calcia centralmente. Al 15’ Cesare Casadei, solo davanti alla porta, non riesce ad intercettare in scivolata un cross che però raggiunge Gnonto, il quale non trova il tap-in vincente. Nel finale di primo tempo, però, l’Italia passa in vantaggio grazie allo juventino Fabio Miretti, con un bel tiro da fuori area che si infila nell’angolo destro della porta lituana. Nella ripresa il ct Nunziata manda in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Under 19 batte 2-0 lanella partita di esordio della prima fase di qualificazione aglidi categoria grazie alle reti siglate da. Gli azzurrini, si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita, tant’è che all’8’ si fa avanti il centrocampista dell’Inter, Giovanni Fabbian raccoglie al volo un cross sul secondo palo, ma calcia centralmente. Al 15’ Cesare Casadei, solo davanti alla porta, non riesce ad intercettare in scivolata un cross che però raggiunge Gnonto, il quale non trova il tap-in vincente. Nel finale di primo tempo, però,passa in vantaggio grazie allo juventino Fabio, con un bel tiro da fuori area che si infila nell’angolo destro della porta lituana. Nella ripresa il ct Nunziata manda in ...

