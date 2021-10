Pugilato, disegni di Muhammad Ali venduti all’asta per 800 mila euro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La collezione di disegni e schizzi realizzati dalla leggenda della boxe, Muhammad Ali, è stata venduta all’asta di New York per una cifra pari a 819.273 euro. Tra i soggetti più gettonati dal campione ci sono il Pugilato, i diritti civili, la pace nel mondo e l’umanitarismo. Un disegno a pennarello del 1978 intitolato ‘Sting Like A Bee’ è stato il pezzo di maggior valore, stimato dalla casa d’aste Bonhams tra i 35 e i 52 mila euro e venduto per 366.585 euro. Nello schizzo Ali è raffigurato sul ring trionfante, con le braccia al cielo, mentre a terra il suo avversario esclama: “Arbitro, ha volato come una farfalla e ha punto come un’ape!”. Accanto il direttore di gara fugge di corsa e gli risponde: “Sì , se fossi intelligente correresti come me!”. E’ ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La collezione die schizzi realizzati dalla leggenda della boxe,Ali, è stata vendutadi New York per una cifra pari a 819.273. Tra i soggetti più gettonati dal campione ci sono il, i diritti civili, la pace nel mondo e l’umanitarismo. Un disegno a pennarello del 1978 intitolato ‘Sting Like A Bee’ è stato il pezzo di maggior valore, stimato dalla casa d’aste Bonhams tra i 35 e i 52e venduto per 366.585. Nello schizzo Ali è raffigurato sul ring trionfante, con le braccia al cielo, mentre a terra il suo avversario esclama: “Arbitro, ha volato come una farfalla e ha punto come un’ape!”. Accanto il direttore di gara fugge di corsa e gli risponde: “Sì , se fossi intelligente correresti come me!”. E’ ...

