Provvedimento cautelare patrimoniale, operazione della Guardia di Finanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati nell'esecuzione di un Provvedimento cautelare patrimoniale di ingente valore, emesso ai sensi del Codice Antimafia. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo, alle ore 10.30, presso la sede del Comando Provinciale, in via Duomo 21, alla presenza del Procuratore Capo della Repubblica, dottor Giuseppe Borrelli.

Ultime Notizie dalla rete : Provvedimento cautelare Salerno, operazione antimafia: eseguito sequestro patrimoniale di ingente valore Dalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati nell'esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale di ingente valore, emesso ai sensi del Codice Antimafia. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo, alle ...

Bimba di 8 anni violentata da un bagnino a Fondi: arrestato 32enne ... prima di arrestare un 32enne, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ... dunque, la Procura di Latina ha emesso il provvedimento restrittivo eseguito oggi, col quale l'arrestato ...

Inquinamento ambientale del fiume Sarno, due provvedimenti cautelari Retesei GdF. Confiscati tre immobili a un imprenditore della provincia di Ravenna L’uomo è indiziato di essere l’autore di una serie di reati tributari e finanziari da cui sarebbero derivati ingenti profitti illeciti ...

Salerno, operazione antimafia: eseguito sequestro patrimoniale di ingente valore StampaDalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati nell’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale di ingente valore, emesso ai sensi de ...

