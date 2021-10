Processo al leghista Centemero, la difesa chiede il trasferimento a Bergamo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Processo milanese al tesoriere della Lega e deputato Giulio Centemero va trasferito da Milano a Bergamo, per questioni di competenza territoriale: è la richiesta avanzata dall’avvocato della difesa Roberto Zingari, sulla quale il giudice si è riservato di decidere il prossimo 25 ottobre. Oggetto del procedimento nei confronti di Centemero è un presunto finanziamento illecito da 40mila euro che secondo la Procura sarebbe stato concordato, tra il 2015 e il 2016, con l’allora numero uno di Esselunga Bernardo Caprotti per permettere al Carroccio rimpinguare le casse di Radio Padania: il prossimo 25 ottobre il giudice dell’undicesima sezione penale Maria Idria Gurgo di Castelmenardo si esprimerà sulla richiesta della difesa. Secondo l’avvocato Zingari, infatti, il finanziamento illecito ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilmilanese al tesoriere della Lega e deputato Giuliova trasferito da Milano a, per questioni di competenza territoriale: è la richiesta avanzata dall’avvocato dellaRoberto Zingari, sulla quale il giudice si è riservato di decidere il prossimo 25 ottobre. Oggetto del procedimento nei confronti diè un presunto finanziamento illecito da 40mila euro che secondo la Procura sarebbe stato concordato, tra il 2015 e il 2016, con l’allora numero uno di Esselunga Bernardo Caprotti per permettere al Carroccio rimpinguare le casse di Radio Padania: il prossimo 25 ottobre il giudice dell’undicesima sezione penale Maria Idria Gurgo di Castelmenardo si esprimerà sulla richiesta della. Secondo l’avvocato Zingari, infatti, il finanziamento illecito ...

